İstanbul Mevlüt Uysal Yapılmayan Hizmetlerin Hesabını 31 Mart'ta Sorun

Mevlüt Uysal: Yapılmayan hizmetlerin hesabını 31 Mart'ta sorunİSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Beykent Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Sanayi esnafının sıkıntılarını dinleyen Mevlüt Uysal, 'Buradaki sorunları yetki verilen insanlar çözmediyse, 31 Mart'ta hesabını sorun' dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını gün boyu Büyükçekmece'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sürdürdükten sonra Pınartepe Mahallesi'nde ki sahilde esnaf ve vatandaşlar ile sohbet edip dertlerini dinledi. Seçimi kazandıkları takdirde Büyükçekmece'ye yapılmasını planladığı projeler hakkında bilgi veren Başkan Uysal, akşam saatlerinde de Beykent Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın da katıldığı esnaf gezisinde Başkan Uysal dükkanları ayrı ayrı gezerek esnafın sorunlarını dinledi.'BİZDEN DE HESABINI SORUN'Beykent Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretleri sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mevlüt Uysal, şöyle konuştu:'Burası en eski sanayi sitelerimizden bir tanesi. Burada belediyenin hizmet eksikliği ve sanayi sitesindeki altyapı eksikliği çok bariz bir şekilde görülüyor. Bugün hava güzeldi. Ama yağmurlu olduğu günlerde buranın çok daha kötü durumda olduğunu esnafımız söylüyor. Haklı olarak buradaki esnaflarımız diyor ki, başkanım bu problemlerimiz nasıl çözülecek. Biz de diyoruz ki 31 Mart'ta yetki sizde, her kime yetki verirseniz o çözecek. Burada yetki verilen insanlar çözmediyse bunun 31 Mart'ta hesabını sorun. Eğer bize de yetki verirseniz bizden de hesabını sorun ki biz de bir an önce çözülsün dedik. Esnafımız burada altyapı hizmetlerinin eksikliğini ve diğer problemleri gündeme getiriyorlar.Biz burada belediye olarak altyapı eksikliklerini ne kadar çabuk çözersek buraya o kadar çok müşteri gelir. Buradaki esnafa ne kadar fazla müşteri gelirse o kadar çok iş yapar. Ne kadar çok iş yapılırsa da burada eleman istihdam edilir. Nihayetinde buradaki esnafımızın işinin iyi olması hepimizi memnun eder ve istihdamı arttırır. Bölgeye zenginlik katar. Bizim sanayi sitesinden bize ne deme şansı yok. Belediye olarak bunları ayrı ayrı düşünmek zorundayız? dedi.SEÇİM NETİCESİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORBüyükçekmece Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün'ün son günlerde yaptığı, '5 bin polisi Büyükçekmece'de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar' iddiasına da cevap veren Uysal, 'Biz vatandaşımızı ve esnafımızı dolaşıyoruz. Buradaki oturan vatandaşlarımız diyor ki 'Bugüne kadar belediye hizmetlerinde çokciddi eksiklikler var'. Bizler de projelerimizi ortaya koyuyoruz. Yetki verin ki hizmetlerimizi yapalım diyoruz. Projelerle hizmetle yarışmayı tercih etmek yerine, 'Buraya 5 bin polis gelecek, bu 5 bin polis buranın seçim sonucunu değiştirecek' ya da 'Eğer kazanırsa buradaki iş yerlerini kapatacak yaşam tercihlerine müdahale edecek' vesaire gibi şeylerle seçim neticesini değiştirmeye çalışıyor. Bir kere 5 bin polis meselesi polislerin görevlendirildiği yerlerde oy kullanabilmeleri, belediye seçimlerinde mümkün değil. Belediye seçiminde her nerede kayıtlı ise orada ancak oy kullanabiliyorlar. Herhalde seçim mevzuatını bilmiyor başkan. Çok telaşlanmış olmalı ki bu tür şeylere yöneliyor. Vatandaşımızın da bu iddialara itibar ettiğini sanmıyorum. Vatandaşlarımız da, bunu değerlendirip 31 Mart Yerel Seçimlerinde nihai bir karar verecek. Görev verildiği takdirde bizde işimize devam edeceğiz? ifadelerini kullandı.Mevlüt Uysal RöportajSanayi Esnafı ZiyaretiPınar Tepe ZiyaretiHaber Detay(Tür: İstanbul)