15.06.2019 12:09
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İSTANBUL - MHP'DEN İSTANBUL VİDEOSU

İSTANBUL - MHP

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bugün ise MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğunu içeren video paylaşıldı. Mehter marşı eşliğinde yayınlanan videoda Bahçeli'nin konvoyunun  yolculuğundan bölümler yer alıyor.

Görüntü Dökümü:
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-MHP'nin paylaştığı video
-Dün akşam çekilen görüntüler


Kaynak: DHA
DHA, Ankara, MHP, İstanbul, Güncel

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