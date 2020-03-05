Haberler » Politika » İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti - Haberler

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti.

05.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:54İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti
Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisinden istifa etti.
İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart 2020 itibarıyla Saadet Partisinden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok. Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.
Buna göre, Saadet Partisi milletvekili sayısı bire inerken, bağımsız milletvekillerin sayısı 7'ye yükseldi.

Milletvekili, İstanbul, Politika

Kaynak: AA

5.03.2020 11:45:51