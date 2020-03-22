Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul Milli Eğitim Müdürü, ünlülerin 'TRT-EBA TV ve EBA' destek mesajını paylaştı - Haberler

İstanbul Milli Eğitim Müdürü, ünlülerin "TRT-EBA TV ve EBA" destek mesajını paylaştı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim göreceğini belirterek, Twitter hesabından ünlülerin bu konudaki destek mesajlarını paylaştı.

22.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:32
İstanbul Milli Eğitim Müdürü, ünlülerin
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim göreceğini belirterek, Twitter hesabından ünlülerin bu konudaki destek mesajlarını paylaştı.
Yazıcı'nın, sosyal medya hesabından, "TRT-EBA TV ve EBA, uzaktan eğitim için yanımızda. Eğitim Bilişim Ağımız yenilendi, teknoloji ve sosyal ağlar müfredatla buluştu. Öğrencilerimiz EBA ile uzaktan öğrenme fırsatı buluyor." ifadeleriyle paylaştığı videoda, eğitimin önemine vurgu yapıldı.
Levent Yazıcı ayrıca, "Uzaktan eğitim başlıyor. Bu işi birlikte başaracağız." mesajıyla Google Play ve App Store linklerinin yer aldığı tanıtım videosunu da takipçilerine sundu.
Murat Kekilli, videoda evin eğitimin başladığı yer olduğunu vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığımız EBA ile sizlere zengin bir içerik sunuyor. Koronavirüs tehdidine karşı tedbiri elden bırakmadan, eğitime devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi dersler diliyorum." mesajını verdi.
Milli kaleci Metin Günok da "Binbir çeşit içeriğiyle, hayatın bütün renkleri evinizde... Haydi çocuklar, EBA'ya." ifadelerini kullandı.
Volkan Gümüşlü ise şunları kaydetti:
"Merhaba çocuklar, koronavirüsünden korunmak için evde olduğumuz bu zamanları derslerimizden geri kalmadan öğrenerek, eğlenerek ve kendimizi geliştirerek geçirmemiz en doğrusudur. Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı zengin bir içeriğe sahip olan EBA ile bu mümkün. Aile sıcaklığında bir eğitim için EBA'ya, EBA'dan dünyaya ulaşabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın çocuklar."

Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, İstanbul, 27 Mart, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Bolu'da, sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardım eli - Haber Bazı belediyelerin Kovid-19 önlemleri - Haber ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüse karşı sesli mesaj - Haber Bitlis'te araçta 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading