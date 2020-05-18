İSTANBUL Milli sporculardan 19 Mayıs mesajları

Milli sporculardan 19 Mayıs mesajlarıİSTANBUL, (DHA) - Uluslararası arenada birçok ödül alan Eyüpsultan'da yaşayan milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle video mesaj yayınladılar.

18.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:02
Milli sporculardan 19 Mayıs mesajları
İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası arenada birçok ödül alan Eyüpsultan'da yaşayan milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle video mesaj yayınladılar.
Eyüpsultan'da yaşayan, çeşitli branşlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Mehmet Usda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladılar.Milli sporcular video mesajda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde "Evde Kal" mesajı vermeyi de unutmadılar.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!
İSTANBUL Milli sporculardan 19 Mayıs mesajları

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, DHA, Güncel, Haber

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