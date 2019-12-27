Haberler » Güncel » İstanbul-minik öğrenciler yangın eğitimi aldı - Haber

İstanbul-minik öğrenciler yangın eğitimi aldı

Minik öğrenciler yangın eğitimi aldıUğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Selimpaşa İtfaiye ekipleri Silivri'nin köylerinde bulunan okullarda eğitimlere devam ediyor.

27.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:43
Minik öğrenciler yangın eğitimi aldı
Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Selimpaşa İtfaiye ekipleri 'nin köylerinde bulunan okullarda eğitimlere devam ediyor.
Selimpaşa İtfaiye ekibi, öğretmen ve öğrencilere afet ve yangın eğitimi bilinci kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Silivri'nin birçok ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilere ve öğretmenlere İtfaiye ekipleri tarafından yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimlerin bir diğer adresi Silivri'ye bağlı Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu oldu. Okulun konferans salonunda İtfaiye Eri Onbaşı İsmail Yüksel, yaklaşık 300 öğrenciye yangın adında yapılması gerekenler hakkında ve öğrencilere yangın gördüklerinde 110 nolu yangın ihbar hattına aranması gerektiğinden yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangının çıktığı alandaysalar yapılması gereken, yangından uzak mesafede durulmasına kadar pek çok konuda bilgiler verildi.
İstanbul-minik öğrenciler yangın eğitimi aldı

İtfaiye, Silivri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Haber
17:30   Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu: (3) - Haber
17:29   Örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Haber
17:28   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
17:25   Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:40:12