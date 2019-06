İstanbul Moda Akademisi'nden moda şov

12 yıldır sektöre tasarımcı yetiştiren Türkiye 'nin önde gelen moda okulu İstanbul Moda Akademisi, mezun öğrencilerin tasarımlarının yanında halihazırda eğitim alan öğrencilerin de tasarımlarıyla yer aldığı dev bir defile organizasyonuna imza attı.Büyük bir coşkuyla karşılanan defileyi izlemeye gelenler arasında İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe , TİM Başkanı İsmail Gülle, Öykü Karayel , Yonca Ebuziya, Ömer Taviloğlu, Nejdet Ayaydın, Atıl Kutoğlu Niyazi Erdoğan , Mehtap Elaidi gibi isimler yer aldı.Bugüne kadar her yıl mezun ettiği öğrencilerin çalışmalarını bir sergide toplayan İstanbul Moda Akademisi, bu yıl kurumda moda tasarımı eğitimi alan birinci, ikinci sınıfların tasarımlarından seçilenlerle birlikte mezun öğrencilerin tasarımlarını dev bir defileyle tanıttı.Defilede 70 model ile, İMA'da Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı bir, iki ve üçüncü sınıflarında öğrenim gören toplamda 35 öğrencinin 84 farklı tasarımı podyumda yer aldı.Moda tasarımı birinci sınıf öğrencilerinin 2018-19 eğitim dönemi süresince gerçekleştirdikleri 'etek, gömlek ve elbise projeleri', ikinci sınıf öğrencilerinin ilk koleksiyonlarını hazırladıkları 'mini koleksiyon' projesi, ilk kez bir defile ile sergilendi. Birbirinden farklı tema ve konseptler geliştirerek hayata geçirilen 'final projeleri' ise moda tasarımı son sınıf öğrencileri için moda haftasına açılan kapıya anahtar niteliğindeydi.Moda, tekstil, perakende, sanat ve basından önemli isimlerden oluşan yaklaşık 700 davetlinin katılımıyla gerçekleşen defilede aynı zamanda New Gen Jürisi de yer alıyordu. Modanın farklı disiplinlerinde yer alan profesyonellerden oluşan jüriye ünlü moda tasarımcısı Bora Aksu başkanlık etti. Moda Tasarımı Lisans Programı son sınıf öğrencilerinin çalışmalarını değerlendiren jüride John Lau, Mehtap Elaidi, Özgür Masur, Özlem Kaya , Şebnem Günay, Özge Sarıkadılar, Kaner Kıvanç, Burak Sanuk, Mert Yemenicioğlu, Oğuz Erel, Alper Uzel, İlke Güzelsoy Cerci, Duygu Bengi, Aytekin Yalçın ve Burçin Ünaldı yer alıyor. jüri, son sınıf öğrencilerinin çalışmalarını değerlendirerek, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da her sezon gerçekleşen "New Gen" karma defilesinde yer almaya hak kazananları belirledi.Defile sonrası yapılan ödül töreninde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından 2018-19 eğitim dönemi mezunlarına akademik başarı ve en iyi koleksiyon ödülleri sunuldu. - İSTANBUL