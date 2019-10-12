İstanbul Moda Haftası, 50 parçalık Barbie koleksiyonuyla sona erdi

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da podyuma çıktı. Başarılı tasarımcı Çiğdem Akın ile yapılan işbirliği kapsamında hazırlanan 50 parçalık Barbie koleksiyonu, ayakları yere basan, güçlü kadını yansıtan tasarımlarla 11 Ekim'de Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un kapanış defilesi olarak Zorlu PSM'de gerçekleşti.

Modacı olmasında çok büyük rolü olan Barbie için çocukluğundan beri bir defile yapmanın hayalini kuran Çiğdem Akın, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da Barbie için hazırladığı tasarımları sergiledi. Barbie'nin pembe dünyasını yansıtan kreasyonda modern ve genç çizgileri bir araya getiren parçalar ön plana çıktı.

Barbie'nin güçlü kadınları destekleyen misyonundan, modaya farklı yorumlar getiren stilinden ilham alan Akın defilenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu koleksiyonla kadınlara ne kadar güçlü olduklarını tekrar hatırlatmayı amaçladım. Kız çocukları, hayata çok güzel hayallerle, güçlü duruşlarıyla, yaratıcı zihinleriyle başlıyorlar. Fakat ne yazık ki sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki kız çocukları, yıllar içerisinde bu duruşlarını çeşitli sebeplerden kaybedebiliyor. Ben de onlara, tıpkı Barbie'nin de tüm dünyaya aktardığı gibi bu koleksiyonla şunu söylüyorum; içinizdeki ışığı, yaratıcılığı, gücü asla kaybetmeyin. Dünyanın gücü elinizde, yeter ki içinizdeki o hayali ne olursa olsun hep canlı tutun" dedi.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un son gününde kapanışı yapan defileye Işıl Reçber, Berrin Zorlu, Burcu Güneş, Buse Terim, Günay Museyeva, Şebnem Dönmez, Göksel, Ayşe Hatun Önal, gibi tanınan simalar katıldı.