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İstanbul Modern, çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağırıyor

İstanbul Modern, tüm çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet etti.

28.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:38
İstanbul Modern, çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağırıyor
İstanbul Modern, tüm çocukları Sarkis 'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet etti.
İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, sanatın evden çıkmadan deneyimlenebilmesi için çocuklar aileleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe çağrıldı. İngiltere 'de başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma etkinliğini, Türkiye'de de İstanbul Modern başlattı.
Müze, çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet ediyor. Çocuklar gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.
İstanbul Modern, çocukların evde kaldığı bugünlerde çizdiği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğraflarını, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Çocukları gökkuşağıyla sanata sarılmaya çağıran müze, etkinlikle herkesin evlere kapandığı günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Modern, İngiltere, Sarkis, Güncel

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