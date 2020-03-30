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İstanbul Modern’den “Gökkuşak” daveti

İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor.

30.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:01
İstanbul Modern’den “Gökkuşak” daveti
İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis 'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Müze, internet sitesini de güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: İstanbul Modern, Sarkis, Ekonomi

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