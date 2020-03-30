İstanbul Modern’den “Gökkuşak” daveti
İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor.
30.03.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:01
İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis 'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Müze, internet sitesini de güncelleyerek koleksiyon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İstanbul Modern, Sarkis, Ekonomi