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İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu evde de sizinle!

İstanbul Modern, koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapalı olduğu dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamayı sürdürüyor.

07.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:23
İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu evde de sizinle!

Müze internet sitesindeki fotoğraf koleksiyonunu zenginleştirerek izleyiciyi 1800'lerden günümüze uzanan, zengin bir görsel yolculuğa çıkarıyor

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu'nda yer alan 200'ün üzerinde çalışma, sanatseverlerle buluşuyor.

Koleksiyonda yer alan Selahattin Giz, Ara Güler, Lütfi Özkök, Yıldız Moran, Murat Germen, Manuel Çıtak, İzzet Keribar, Gündüz Kayra, Şahin Kaygun, Sabit Kalfagil, Othmar Pferschy, Boris Mikhailov gibi pek çok fotoğraf sanatçısının yapıtları, müzenin internet sitesi üzerinden erişime sunuluyor. 1800'lerden günümüze uzanan fotoğraflar evde olduğumuz günlerde izleyiciyi zengin bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

Çevrimiçi sanat

İstanbul Modern, koleksiyon seçkilerinin yanı sıra Karaköy'deki son koleksiyon sergisi "Sanatçı ve Zamanı"nın üç boyutlu sanal turunu, Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen "Yüzyıllık Aşk" sergisinin dijital arşivini, müzenin küratörleri tarafından yapıt ve sanatçı bilgilerinin aktarıldığı farklı videoları da erişime sunuyor.

İstanbul Modern, güncel sergilerine dair içerikleri de YouTube kanalı üzerinden izleyiciyle buluşturuyor. Uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar" sergisinin üretim süreci ile küratör anlatımlı sergi turu, müzenin YouTube kanalından ve internet sitesinden yayınlanıyor.

"Lütfi Özkök: Portreler" adlı fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluşan Fil Gibi Evdeki Şair adlı belgesel de, yine dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İstanbul Modern, Güncel
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