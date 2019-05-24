İstanbul Modern'in "Müzeler Konuşuyor" serisi

"Müzeler Konuşuyor" serisi kapsamında, "Oluşum Sürecinde Le Bal" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. İstanbul Fransız Kültür Merkezi
iş birliğiyle İstanbul Modern
'de gerçekleştirilen etkinlik programının üçüncü konuğu, Le Bal Eş Direktörü Diane Dufour oldu.
İstanbul Modern'in 2012 yılında başlattığı ve bu yıl Fransa
'ya odaklanan seri kapsamında konuşan Dufour, Le Bal'ın öne çıkan sergi ve yayımlarından "Provoke", "Dave Heath" ve "Clement Cogitore"ye ilişkin bilgi verdi.
Deneyimlerini ve bağımsız bir sanat merkezinin oluşum sürecinde karşılaştığı zorlukları katılımcılarla paylaşan Dufour, "La Fabrique du Regard" eğitim platformu ile bu programı güçlendiren dijital platform "ERSILIA"yı anlattı.
Dufour, Le Bal'ın fotoğraf, sinema, video ve yeni medya gibi imge üretiminin farklı ifade yöntemlerini sorgulayan bir platform olduğunu kaydetti.
Sadece biçime odaklanan sanatçılar yerine özgün projelere yer verdiklerini ifade eden Dufour, "Ana fikrim şu, şehirde sanatla ilgili bir biçim ve söylemin bir araya gelmesi gerekiyor." dedi.
Dufour, "Video, sinema ve fotoğrafla yeni biçimler oluşturarak kendimizi düşünceye sevk ediyor ve birlikte yaşayabilme kapasitemizi sorguluyoruz. Gitgide zorlaşan bir unsur bu." şeklinde konuştu.
"Müzeler Konuşuyor" serisine daha önce de Amerika Birleşik Devletleri
, Birleşik Krallık
ve Almanya
'dan müze ve sanat kurumu yöneticileri katılarak deneyimlerini paylaşmıştı.
Raymond Depardon ve Diane Dufour tarafından 2010 yılında kurulan "Le Bal", sergi, yayın, fikir, genç yetenekler ve eğitim programlarına ev sahipliği yapmak üzere şekillendirilen bir platform olarak hizmet ediyor.
Diane Dufour, Le Bal'de gerçekleştirdiği sergiler ve yürüttüğü programların yanı sıra Mark Cohen
, Dark Knees; Lewis Baltz, Common Objects; Dave Heath, Dialogues with Solitudes gibi kitaplarla da tanınıyor.
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Kaynak: AA