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İstanbul Modern Sinema'dan yeni program

İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

04.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:12İstanbul Modern Sinema'dan yeni program
İstanbul Modern Sinema'nın sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Sekizincisi yarın başlayacak ve farklı hikayeler, karakterler, anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getiren program, keşif filmlerinden vizyonda yeterince yer bulamayan yapımlara uzanıyor.
Seçkide yer alan, Burak Çevik'in Berlin'de görücüye çıkan ve deneysel anlatımıyla dikkat çeken ikinci uzun metrajı Aidiyet ile Senegal'den Türkiye'ye göçen Amina'nın öyküsünü filme aktaran belgesel Amina, festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
Prömiyerlerini Toronto, Locarno ve Karlovy Vary gibi prestijli festivallerde yapan filmlerin de izleyiciyle buluştuğu programda; kentsel dönüşüm hikayesi Saf, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir anlatımla aktaran Nebula, Ömür Atay'ın televizyon kariyerinden sonra çektiği ilk uzun metrajı Kardeşler ve Köken Ergun'un Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen şehit anma etkinliklerini incelediği belgeseli Şehitler yer alıyor.
, oyuncu, yapımcı ve tüm film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterimlerle izleyiciyle buluşacak isimler arasında Barış Atay, Burak Çevik, Serhat Karaaslan, Yiğit Ege Yazar, Gözde Mutluer, Caner Şahin, Alican Yücesoy, Tarık Aktaş, Emre Yeksan, Ali Vatansever ve Ceylan Özgün Özçelik gibi ödüllü sinemacılar da yer alıyor.
Uzun metrajlara ek olarak bu yıl kısa film seçkisine de yer veren "Biz de Varız!"da, festivallerden ödüllerle dönmüş pek çok yapımın gösterimi film ekiplerinin katılımıyla sinemaseverlerle buluşuyor.
Programla ilgili https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program/biz-de-variz_2368.html adresinden bilgi alınabiliyor.

İstanbul Modern, Yönetmen, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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