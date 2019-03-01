İstanbul- Moldovalı Bankamatik Dolandırıcılarına Operasyonu

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı operasyonda banka kartı kopyalayan ve oltalama yöntemiyle toplam 85 kişinin hesabından yaklaşık 550 bin lira çaldığı belirlenen 4'ü Moldova uyruklu 6 kişiyi yakaladı.43 KİŞİNİN KARTLARINDAN 350 BİN LİRASiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk operasyonu 20 Şubat'ta yaptı. Yaklaşık 5 aydır takip altında olan Moldova uyruklu 4 kişinin banka ATM cihazlarına yerleştirdiği kopyalama aparatı, kamera düzenekleriyle banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Dennis M. liderliğindeki M.B., N.S. ve E.C. isimli şüphelilerin elde etikleri bilgelerle kopya kartlar üreterek bankamatiklerden para çektiği görüntülere ulaştı. Bunun üzerine operasyon yapan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.6 AY ÖNCEDE VURGUN YAPIP KAÇMIŞLARMoldova uyruklu şüphelilerin yaklaşık 6 ay öncede benzer yöntemler kullanarak, dolandırıcılık yaptıkları daha sonra yurtdışına çıkarak yakalanamadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu zamana kadar toplam 215 kişinin bilgilerine ulaştıkları, 43 kişinin kartlarının kopyalarından 350 bin lira para çektiği tespit edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kart kopyalama aparatı, manyetik şeritler ve 20 bin lira para ele geçirdi.OLTALADIKLARI KİŞİLERİN KARTLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPTILARSiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün yaptığı ikinci operasyonda, sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer reklamlar vererek, bu reklamlara tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing) sitelere yönlendirip vatandaşların hesap ve banka bilgilerini elde ederek alışveriş sitelerinden cep telefonu, bilgisayar gibi malzemeler alarak dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri E.B. ve B.Y. isimli şüphelileri belirleyerek yakalanması için operasyon düzenledi.KURYEYLE BİRLİKTE GELEN POLİS GÖZALTINA ALDIŞüphelilerin adreslerine internetten alışveriş geleceğini belirleyen polis ekipleri kuryeyle birlikte şüphelilerin kapısına gelerek şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli E.B. ve B.Y.'nin yapılan sorgulamasında 42 kişinin hesaplarından yaklaşık 200 bin lira alışveriş yaptıkları belirlendi.4 KİŞİ TUTUKLANDIÇağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden Moldova uyruklu D.M. ile M.B. tutuklanırken diğer 2 Moldovalı ise sınırdışı edildi. Diğer operasyonda gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı.BANKAMATİKLERDEN PARA ÇEKERKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILARPolis ekiplerinin Moldova uyruklu şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde kart kopyalama düzenekleri ele geçirmesi kaydedildi. Öte yandan banka güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden kopyaladıkları kartlardan para çekerken çekilen görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.Görüntü Dökümü:-----------(Güvenlik-Polis Kamerası)-Şüphelilerin farklı bankamatikten para çekmesi-Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama-Ele geçirilen kart kopyalama düzenekleri(AKTÜEL)-Sergiden görüntü-İki operasyonda ele geçirilen malzemeler-Cep telefonları ve bilgisayarlar-Kart kopyalama düzenekleri-Ele geçirilen paralar-Genel ve detay görüntüler