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İSTANBUL- MOTORİZE TRAFİK POLİSİ YAPTIĞI KAZADA YARALANDI

100 Karayolu Gayrettepe mevkiinde motorize trafik timlerinde görevli polis memuru, motosikletiyle önünde seyreden hafif ticari araca çarptı.

06.08.2019 10:49
İSTANBUL- MOTORİZE TRAFİK POLİSİ YAPTIĞI KAZADA YARALANDI
D-100 Karayolu Gayrettepe mevkiinde motorize trafik timlerinde görevli polis memuru, motosikletiyle önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazada polis memuru yaralanırken, D-100 Karayolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza D-100 Karayolu Gayrettepe mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahinler olarak bilinen motorize trafik timlerinde görevli polis memuru kullandığı motosikletle, önünde giden hafif ticari çarptı. Kazada polis memuru motosikletten düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı haber alan polis memurunun mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yaralı polis, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan motosikletin çekiciye yüklenmesinin ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

D-100 Karayolu, Gayrettepe, Güncel

Kaynak: DHA

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