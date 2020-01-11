İSTANBUL-MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÇİFT SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde geçirdikleri motosiklet kazası sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde motosikletle yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan çifti Gönenli Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı için camiye çok sayıda kişi gelirken,çiftin sevenleri cenazelerin başında gözyaşı döktü. Çiftin minik bebekleri Ada cenazelerin başında yakınının kucağında hiçbir şeyden habersiz anne babasına veda etti. Kılınan namazın ardından Çokcan çiftinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Arnavutköy Boğazköy Memba Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Cami önünde toplanan kalabalık

Cenazelerin başında ağlayanlar

Cenazelerin başında Bebek Ada

Kılınan namaz

Cenazelerin omuzlarda taşınması

Genel ve detay görüntüler