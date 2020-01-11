Haberler » Güncel » İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Haber

İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde geçirdikleri motosiklet kazası sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

11.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:44İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA TEM Otoyolu mevkiinde geçirdikleri motosiklet kazası sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Çokcan ve Çağan Çokcan, Gaziosmanpaşa'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde motosikletle yaptıkları kaza sonucu hayatlarını kaybeden Dilek Dereli Çokcan ve Çağan Çokcan çifti Gönenli Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazı için camiye çok sayıda kişi gelirken,çiftin sevenleri cenazelerin başında gözyaşı döktü. Çiftin minik bebekleri Ada cenazelerin başında yakınının kucağında hiçbir şeyden habersiz anne babasına veda etti. Kılınan namazın ardından Çokcan çiftinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Arnavutköy Boğazköy Memba Mezarlığı'na götürüldü.

TEM Otoyolu, Ümraniye, Dereli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:07  Engelliler için işkenceye dönüşen Beşyol Metrobüs istasyonu yenilenecek - Haber
19:07  Bakan Turhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığında gelişmeleri değerlendirdi - Haber
19:06  ENGELLİLER İÇİN İŞKENCEYE DÖNÜŞEN  BEŞYOL METROBÜS İSTASYONU YENİLENECEK - Haber
19:05  Beton mikseri yola devrildi: Faciadan dönüldü - Haber
19:03  Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Haber
18:42  Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Haber
18:11  Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Haber
17:31  AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklamalar: Olumsuz bir ihbar bulunmazken 4,7 şiddetindeki deprem, Şarköy'deki depremlerle farklı fay hatları üzerinde - Haber
11.01.2020 19:08:58