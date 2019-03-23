Kaynak: DHA

Haber: Ersan SAN İSTANBUL DHAİstanbul'da yollarda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları kask kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.İstanbul'da bir çok yolda kendisi ve diğer sürücüler için tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosikletli o anları kask kamerasıyla kaydetti. O görüntülerden biri TEM Otoyolu Levent mevkii Mahmutbey İstikametinden. Hızla ilerleyen motosikletli araçların arasından geçerken motosikletinin ön tekerini kaldırıyor. Makaslar atarak ilerleyen sürücünün hızı zaman zaman 150 kilometre hıza ulaşıyor.Motosikletlinin tehlikeli hareketlerini arkadaşları da görüntülüyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Magandanın tehlikeli araç kullanması-Tek tekerlek üzerinde ilerlemesi-Beşiktaş'ta ilerlemesi-Genel ve detaylar