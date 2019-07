İstanbul Müftülüğü'nde cübbe töreni

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirdi.İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet binasında cübbe töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul eski müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İlçe müftüleri ve çok sayıda müftülük çalışanı katıldı. Erbaş, düzenlenen törende cübbeyi, Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalıya giydirdi.





"İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ ÇOK KÖKLÜ BİR GELENEĞE YASLANMAKTA"

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşmasını yapmak için kürsüye gelen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "İstanbul Müftülüğü Şeyhülislamlık, müftilenamlık ve meşihat gibi çok köklü bir geleneğe yaslanmakta. Zembilli Ali Efendi, Ebu Suud Efendi gibi ileri gelen Osmanlı Alimlerine kadar giden bu gelenek, Fehmi Ülgener, Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Yener, İbrahim Bedrettin Elmalı, Ali Fikri Yavuz, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Selahattin Kaya gibi büyüklerimizin hizmetleriyle şekillenmiş bir gelenek. Bu geleneğe sahip çıkma ve önceki dönemlerde yürütülen güzel faaliyetleri koruma gibi bir sorumluluğum olduğu yanı sıra da yeni hizmet ve faaliyetlerle de bu geleneği daha da güçlendirerek bizden sonraki geleceklere aktarma gibi bir yükümlülüğümüz olduğu bilincindeyim." İfadelerini kullandı.





"BİZ GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKARSAK GÖREVİMİZİ YAPMIŞ SAYILIRIZ"

Maşalı'nın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz eğer çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkarsak görevimizi yapmış sayılırız. Biz sahip çıkmazsak onlara sahip çıkacak o kadar çok grup, kişi var ki ama doğru bilgiyi kim bu çocuklara gençlere verecek. Biz. Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip liseleri. İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip liseleri bizim teşkilatımıza hoca yetiştiren müesseseler. O yüzden her müftülüğümüzde yapmış olduğumuz ziyarette olmazsa olmazımızın ilahiyat fakültelerimizle irtibatımızın çok sıkı bir şekilde devam etmesini hatırlatmak oluyor. Kürsülerimiz İlahiyat Fakültelerimiz için açık. Mihraplarımız, minberlerimiz imam hatip liselerimiz için açık. Biz işbirliği içerisinde vazifemizi yürütürsek verim ikiye katlanacaktır, üçe katlanacaktır, beşe katlanacaktır." şeklinde konuştu.





"DÜNYANIN HER YERİNDE EN ÇOK İSTİSMARA AÇIK OLAN KONULARDAN BİRİSİDİR, DİN"

Pazartesi günü Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İstişare heyetiyle ikinci kez toplantı yapacaklarını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantılarda dini istismar eden yapılara karşı hangi tedbiri almaları gerektiğini, doğru bilgiyi sistematik, programlı ve müfredatlı bir şekilde gençlere nasıl aktarılabileceğinin müzakeresini yapacaklarını belirtti.

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Her birimizin hiçbir zaman ihmal etmemesi gereken konuların başında yer alıyor din istismarı konusu. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde en çok istismara açık olan konulardan birisidir, din. Buna fırsat vermemeliyiz. Bunun yolu da daha fazla eğitim öğretimle ilgilenmekten geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 111 bir ülkeden 10 binin üzerinde öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı olarak destek veriyoruz. Çünkü doğru dini bilgi ile donatılan gençler, sonu terör örgütüyle biten bazı guruplardan uzak duruyorlar. Bunu yaşayarak görüyoruz. O terör örgütlerinin nasıl ortaya çıktığını serüvenini hepimiz biliyoruz. Buna set olacak bizleriz, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve imam hatip liseleri."

Erbaş konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirerek 'Besmele' yazılı plaket taktim etti.

- İstanbul