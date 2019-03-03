İstanbul Müftüsü: Gençlerimizi Cami, Mabet ile Buluşturmak Önemli

İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
, Diyanet İşleri Başkanlığı
olarak gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.
Müftü Prof. Dr. Hasan Kamil
Yılmaz, 'Gençlerle Camide Buluşma' etkinlikleri kapsamında son olarak bugün Avcılar
'daki Merkez
Ulu Camii'ne geldi. Yılmaz, sabah namazından sonra yaptığı konuşmada gençlerin, varlık alemi, bilginin kaynağı, insanın ve hayatın ne olduğu konusunda bilgilenmelerine öncelik verdiklerini söyledi. Yılmaz, gençlerin manevi duygularla mücehhez, cami-cemaat ile barışık olması ve manevi değerleri kuşanarak, yetişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:
"Geleceğimiz, istikbalimiz onlar. Herkesin camiye, secde ettiği yere kimi bırakacağını düşünerek hareket etmesi çok önemli. Fani dünyada yaşıyoruz, geçiciyiz. Bizim mabetteki yerimize kim varis olacak? Evimizdeki seccadeyi kim kullanacak? Bunları şimdiden düşünüp, yerimize haleflerimizi yetiştirmeliyiz. Bu camide mabette buluşmakla mümkündür. Diyanet İşleri
Başkanlığımız 'Gençliğe Değer Projesi' ile sürekli gençlerimiz ile birlikte olmayı, din, dini hayatla, manevi değerlerle yetişmesini sağlayan çalışmalara önem veriyor. Gençlerimiz ile sabah namazında buluşmayı önemsiyoruz." Kuran
Kursu öğrencilerinin ilahi okuduğu sabah namazına Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi
Yaran, İlçe Müftüsü Bekir Derin de katıldı. Namaza katılanlara çorba ikram edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Namazdan görüntüler
-Çocuklar ilahi okurken
-İstanbul Müftüsü konuşurken
-Çorba dağıtımı
-Genel Görüntüler - İstanbul
Avcılar, Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA