İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi

Animasyon türündeki 'İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları' filminin yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı otururken senaryosunu ise Hüseyin Sorgun ve Gökhan Karagülle kaleme alıyor.Yönetmen: Çağrı Cem BayraklıSenaryo: Hüseyin Sorgun, Gökhan KaragülleFilmin Türü: AnimasyonOrijinal Adı: İstanbul Muhafızları: Yüzyılın MuhafızlarıYapımcı Firma: Neher ProduksiyonYapım Yılı: 2020Orijinal Dili: TürkçeDağıtıcı Firma: CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi: 22.04.2020İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.