Haberler » Sinema » İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi - Haberler

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi
Animasyon türündeki ' Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları' film inin yönetmen koltuğunda Çağrı Cem otururken senaryosunu ise Hüseyin Sorgun ve Gökhan Karagülle kaleme alıyor.


: Çağrı Cem Bayraklı
Senaryo: Hüseyin Sorgun, Gökhan Karagülle
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları
Yapımcı Firma: Neher Produksiyon
Yapım Yılı: 2020
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 22.04.2020

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Bayraklı, Yönetmen, İstanbul, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:46:24