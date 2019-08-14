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İSTANBUL ? MUHAMMED SALAH'A EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'IN ÇOCUKLARINDAN 15 TEMMUZ KİTABI

UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpool takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanına çıktı.

14.08.2019 16:45
İSTANBUL ? MUHAMMED SALAH'A EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'IN ÇOCUKLARINDAN 15 TEMMUZ KİTABI
UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpool takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah'la fotoğraf çektiren çocuklar arasındaydı.
Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa, babalarının yazdığı '15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı 'Benim Adım Salah' isimli kitabı da Muhammed Salah'a imzalattılar.
İSTANBUL ? MUHAMMED SALAH'A EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'IN ÇOCUKLARINDAN 15 TEMMUZ KİTABI

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Kaynak: DHA

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