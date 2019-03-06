İstanbul Murat Aydın Beykoz'a 5 Yılda 15 Yıllık Hizmet Vaadediyorum

Kaynak: DHA

Murat Aydın: Beykoz'a 5 yılda 15 yıllık hizmet vadediyorumİSTANBUL, (DHA) - AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Aydın, 'Beykoz bize gönlünü açtı biz de Beykoz'a tecrübemizi vereceğiz. Beykoz'a 5 yılda 15 yıllık hizmet vadediyorum' dedi.AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın seçim çalışmaları kapsamında Merkez Mahallesi esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkanları gezen Aydın, esnafın sorunlarını dinleyip, vatandaşlarla sohbet etti.'BEYKOZ'DA YAŞAM ÇOK DAHA KOLAY OLACAK'Vatandaşlarla buluşup projelerini anlatan Başkan Adayı Aydın, 'Onların Beykoz ile ilgili düşüncelerini alıyoruz. Beykoz'da yaşam çok daha güzel olsun, Beykoz'da yaşayan insanlar daha mutlu olsun diye onlardan alacağımız yetkilerle 1 Nisan'dan itibaren Beykoz'a hizmet etmeye çalışacağız. Beykoz bize gönlünü açtı biz de Beykoz'a tecrübemizi vereceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. ve burada yaşamı çok daha mutlu kılacağız. Çok güzel bir atmosfer oluştu burada. Umarım sandığa da yansıyacak. Cumhurbaşkanımızın, parlamentonun, Binali Yıldırım Başkanımızın desteği ile Beykoz'da yaşam çok daha kolay olacak' dedi.'BEYKOZ MUTLU İNSANLARIN KENTİ OLACAK'Beykoz'da hayatın daha güzel olacağını söyleyen Aydın, '5 yılda 15 yıllık hizmeti vadediyoruz. Mutlu insanların kenti neresi diye sorulduğunda akla ilk gelen yer Beykoz olacak. Kültür-sanat denince akla Beykoz gelecek. Bu Beykoz'da yaşamı daha mutlu kılacak. Beykoz'a zenginlik getirecek. İstihdam problemini çözmeye katkı sağlayacak. Buranın imarla ilgili sorunları var. Parlamentodan da ciddi bir destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız bana, 'Murat gidip Beykoz'un sorunlarını çözeceksin' dedi. Ben şimdi hemşehrilerimle birlikteyim. Sokak sokak dolaşıp vatandaşların dertlerini dinliyoruz. Sorunlarını içselleştiriyoruz. İmarla ilgili konunun kesinlikle halledilmesi gerekiyor? ifadelerini kullandı.(Tür: İstanbul)