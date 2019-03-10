İstanbul Musa Dede Evliliğin Püf Noktalarını Anlattı: Eşlerinize 'Kınalı Kekliğim" Deyin

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Musa Dede evliliğin püf noktalarını anlattı: Eşlerinize 'kınalı kekliğim" deyinİSTANBUL, (DHA)- İstanbul'un Sesi Radyosu'nda yayınlanan Gece Yürüyüşü programının sunucusu Ümit Aydın'ın 70 yaşındaki Musa dedeyle yaptığı sohbet sosyal medyada büyük ilgi gördü. Evli gençlere tavsiyelerde bulunan Musa dede, "Eşlerinize 'kınalı kekliğim' diye hitap etmelisiniz" dedi.Musa dede sohbette, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve aile içindeki iletişimin güçlenmesine dikkat çekmek için evliliğin püf noktalarını anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlatan Musa dede, "Eşine 'hanım' dersen olmaz, 'Kınalı kekliğim, bıldırcın yumurtam, sensiz yaşayamam hayatım, kalbimin parçası, gözümün bebeği' diyeceksin" dedi.'Eşim' demekle olmaz diyen Musa dede "Her şeyine katlanıyor senin. En çok 'kınalı kekliğim' diyeceksiniz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bir su istediğinde, 'Hanım bir su ver' dersen olmaz. 'Kınalı kekliğim bir su verir misin?, 'Bıldırcın yumurtam bir çay demleyebilir misin?' dersen, onu seve seve yapar" diye konuştu.Evlilik hayatındaki iletişimin önemine dikkat çeken Musa dedenin videosu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA(Tür: İstanbul)