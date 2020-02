İstanbul müşterilerin memnuniyetini anında ölçecekler

Müşterilerin memnuniyetini anında ölçeceklerİSTANBUL, (DHA)- Her yıl ortalama 18 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan İsfanbul AVM, AVM yönetimi politikasını teknoloji ile bir araya getiriyor. Müşteri memnuniyetini anında ölçmeyi hedefleyen sistemi tanıtan İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk , 'AVM sektöründe ilk kez uygulanan MallTrackSM, müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı ölçecek' dedi.AVM sektörünü teknoloji ile bir araya getirmeyi hedefleyen İsfanbul Alışveriş Merkezi yönetimi geliştirdiği yeni sistemleri basına duyurdu. Düzenlenen toplantıda konuşan İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, 'Geliştirdiği teknolojilerle AVM sektörünün kalıplarını yıkan İsfanbul, Eğlence Perakende Akademisi (EPA), Perakende Performans Yönetimi (PPY), dijital müşteri deneyimi MallTrack ve yeni nesil yönetim uygulaması GİK ile deneyime odaklanıyor' dedi."18 MİLYON MİSAFİR AĞIRLADIK"Türkiye'de çok sayıda AVM'nin bulunduğunu ve insanların zamanının büyük bir kısmını bu alanlarda geçirdiğini anlatan Kemal Baştürk, '2019 yılı turizm sektöründe son derece verimli geçti. İsfanbul AVM için de yıl olumlu verilerle kapandı. 18 milyona yakın misafir ağırladık. Bunun 1.5 milyonu yabancı turistti. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden yoğun talep gördük. Temaparkımızla birlikte AVM'nin eğlence perakendesi anlamında ayrışmasıyla birlikte AVM turizm sektörünün bir parçası oldu. Önemli bir turizm destinasyonu haline geldik. Otelimiz, AVM'miz ve Tema Parkımızla, AVM içerisindeki kapalı eğlence alanlarımızla birlikte turistik destinasyon haline geldik' diye konuştu."TURİST HEDEFİMİZ 3 MİLYON"2020 yılında turizm sektöründeki gelişme ile büyüme beklediklerini belirten Baştürk, şunları söyledi:'Özellikle AVM içerisinde birçok yeniliğimiz söz konusu. Ziyaretçilerimizin daha kaliteli zaman geçirebilmesi için yeme-içme katımızda yenilik yaptık. Gelen misafirlerimizi daha keyifli ortamda misafir etme imkanımız olacak. Mayıs 2020 itibariyle bu yenilenmemiz sona erecek. 2020'de İsfanbul AVM'de de büyük beklentilerimiz var. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ciddi ziyaretçi alıyoruz. İnsanlar Avrupa'ya gitmek yerine Türkiye'yi özellikle son 10-15 yıldır daha fazla tercih eder hale geldi. Bu bizim turizm kaynaklı büyümemizin dinamosu haline geldi. Bunun dışında AVM'miz açık konseptli bir AVM. Biz bir cadde AVM'siyiz. AVM'nin ortasından geçen bir tramvay, misafirlerin doğal havayla temas edecekleri ve alışveriş yapacakları bir ortam sunuyoruz. Bu bizi farklılaştıran unsurlardan biri. Geçtiğimiz yıl 1.5 milyon turist misafir etmiştik, hedefimiz 3 milyon turiste ulaşmak. 100 odası bulunan otelimizi 400 odaya çıkarmayı hedefliyoruz. 2023'e kadar otel kapasitemizi de artırmış olacağız.'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜLECEKTeknolojinin her sektörde olduğu gibi AVM'lerde de sıkça kullanıldığının altını çizen Kemal Baştürk, geliştirdikleri yeni sistemler hakkında şunları anlattı:'AVM sektöründe ilk kez İsfanbul Alışveriş Merkezi tarafından uygulanan ve bir Barem Ar-Ge Merkezi projesi olan MallTrackSM, müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı ölçen, hızlı geri dönüşlerle neredeyse interaktif bir iletişime olanak sağlayan bir sistemle çalışıyor. Bu sayede AVM ziyaretçilerinin ziyaretlerine ilişkin memnuniyetleri sürekli ölçülüyor ve hedef, reel olarak yüzde 100 ziyaretçi memnuniyeti olarak belirlenebiliyor. Misafirlerimizin bizimle temas ettikleri her noktada cep telefonlarının kameralarını açarak bir kare kodu okutarak bize ulaşmaları mümkün. Olumlu düşüncelerini, şikayetlerini, önerilerini bize yazabilirler. Bu anlamda dijital anlamda gerçek zamanlı taleplerini benim mailime kısa sürede ulaştırma imkanları var. 18 milyon ziyaretçimizin bizim temsilcimiz olmasını hedefliyoruz. Teknoloji bu anlamda işimizi çok kolaylaştırıyor.'