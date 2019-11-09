Haberler » Güncel » İstanbul Müzik Haftası'nda Kenan Doğulu coşkusu - Haber

İstanbul Müzik Haftası'nda Kenan Doğulu coşkusu

Yaz boyunca gerçekleştirdiği konser maratonuna dur durak bilmeden devam eden Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam fizy İstanbul Müzik Haftası'nda dillerden düşmeyen efsane şarkılarını hayranları için söyledi.

09.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:43İstanbul Müzik Haftası'nda Kenan Doğulu coşkusu

Atlantis Yapım ve SM Production tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivali fizy Müzik Haftası'nın ikinci gününde, Eda Baba, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve Manga'nın ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu, müthiş enerjisi ve performansıyla binlerce dinleyenini müzik ve eğlencenin zirvesine taşıdı.

Manga grubu solisti Ferman Akgül ile sürpriz düet

Kenan Doğulu gecenin sürprizi olarak Manga grubunun solisti Ferman Akgül ile dinleyenlerini coşturan eğlenceli bir düet yaptı. Birlikte 'Çakkıdı' parçasını seslendiren Kenan Doğulu ve Ferman Akgül'e İlker Aksungar, DJ setiyle eşlik etti.

Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gösterilen ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik edilen gecede Kenan Doğulu, özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla festivale damgasını vurarak Volkswagen Arena'da unutulmaz bir konsere daha imza attı.


Kenan Doğulu, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
11:12 Güney Kore'de "2. Ulusal Türkçe Konuşma Yarışması"
11:12 Bangladeş'te Bulbul Kasırgası hazırlığı
11:11 'Donmayan bal gerçek değildir'
11:11 Perakende alışverişe yılda 1 trilyon 60 milyar Lira harcıyoruz
11:10 Bakan Pakdemirli: 166 milyon TL hibeli 133 proje onaylandı
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:14:01