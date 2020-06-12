İSTANBUL NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor

NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyorİSTANBUL-(DHA)-Karaciğer yağlanmasının iltihaplı olması halinde bu hastalığa NASH denildiğini dile getiren Prof. Dr.

12.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:48
NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor
İSTANBUL-(DHA)-Karaciğer yağlanmasının iltihaplı olması halinde bu hastalığa NASH denildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Türkiye'de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz. Dünyada her 100 kişinin 25'inde karaciğer yağlanması, 5'inde ise karaciğer yağlanmasının ileri formu olan NASH hastalığı bulunmaktadır. Halen günümüzde en etkili tedavisi diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri olmakla birlikte, ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir' dedi. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 12 Haziran Dünya NASH Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dernek, yayınladığı bir video ile de NASH hastalığının tehlikesine dikkat çekti. Yağlı karaciğer hastalığının iki tip olduğunu ve bunlardan birinin basit yağlanma diğerinin ise NASH olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Türkiye'de de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz. NASH hastalığına dikkat çekmek için 12 Haziran Dünya NASH Günü olarak ilan edilmiştir. Böyle bir günün NASH hastalığına ayrılmasının sebebi, sinsi ilerleyen hastalığın hekimler ve toplumdaki farkındalığını arttırmaktır. Son yıllarda karaciğer yağlanmasının ve onun ciddi formu olan NASH hastalığının sıklığı giderek artmaktadır. Dünyada her 100 kişinin 25'inde karaciğer yağlanması, 5'inde ise karaciğer yağlanmasının ileri formu olan NASH hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde ise ne yazık ki her 100 kişinin en az 40'ında karaciğer yağlanması bulunmaktadır. Özellikler Tip 2 Diyabet hastalığı olan bireylerde sıklığı daha da artmıştır? dedi.
"HASTALARIN YÜZDE 80'İ CİDDEYETİN FARKINDA DEĞİL?
"Karaciğer yağlanmasının en ciddi formu olan NASH'in, bazı bireylerde siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 'Bununla birlikte NASH hastalarının yüzde 70'i son evreye kadar hiçbir semptom vermediği için hastaların yüzde 80'i NASH'in ciddi ve ilerleyici bir karaciğer hastalığı olduğunun farkında değildir. Bu hastalar karşımıza siroz geliştikten sonra çıkabilmektedir. NASH hastalarında başlıca ölüm sebebi kalp damar hastalıklar olup, farkındalığın arttırılması sayesinde bu ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir. Ayrıca siroza ilerleyişin önüne de geçilebilir' diye konuştu.
Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, şunları söyledi; 'Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda NASH hastalığının hekimler ve toplumdaki farkındalığının arttırılması sayesinde bu sessiz epidemiye karşı zafer kazanmamızın yolu açılacaktır. Halen günümüzde en etkili tedavisi diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri olmakla birlikte, ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl dünya NASH günü kapsamındaki aktiviteler ülkemizde ve dünyada gölgede kalmış olsa da Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu olarak yapacağımız etkinliklerle bu sinsi düşmana karşı genel toplumda ve hekimlerde farkındalığın arttırılmasını hedeflemekteyiz'
İSTANBUL NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yusuf Yılmaz, Türkiye, DHA, Güncel, Haber

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