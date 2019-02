Istanbul Night Flight Konserleri Mayıs'ta Başlıyor

Kaynak: AA

Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri 25 Mayıs'ta başlayacak.Aya İrini'de gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisinde ilk olarak David Helfgott sahne alacak.Seri kapsamında 6 Temmuz'da Karsu, 7 Eylül'de Sarah Chang, 28 Eylül'de Ye-eun Choi ve Dmitry Shishkin, 12 Ekim'de Olga Scheps, 19 Ekim'de Fazıl Say ve 26 Ekim'de Berlin Staatskapelle String Quartet müzikseverlerle buluşacak.Seri, 29 Ekim gecesi birinci bölümünde ise Nejat İşler'in ilk kez Night Flight Symphony Orchestra'sı eşliğinde performans sergileyeceği "An Epic Symphony ve Sertab Erener" konseriyle son bulacak.