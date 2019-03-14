İstanbul O Çocukların Yaşaması İçin 500 Böbrek Gerekiyor

Kaynak: DHA

O çocukların yaşaması için 500 böbrek gerekiyorİSTANBUL, (DHA)- Çocuklarda böbrek yetmezliği, genetik ve metabolik hastalıkların da etkisiyle her geçen gün artıyor diyen Op. Dr. Mert Altınel, Türkiye'de kronik böbrek yetmezliği hastası olan ve yaşamak için böbrek nakline ihtiyaç duyan yaklaşık 500 çocuğun bulunduğunu belirtti. 14 Mart Perşembe Dünya Böbrek Günü nedeniyle açıklamalar yapan Op. Dr. Altınel, 'Bu çocuklar yakınlarından böbrek nakli olamadıkları için organ bekleme listesine yazdırılmış, ancak kadavradan böbrek bulunamadığı için bekliyorlar, organ bağışı için hepimiz çaba göstermeliyiz' dedi.Memorial Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Mert Altınel, "Böbrek yetmezliği çocuk hasta grubunda erişkinlere göre biraz farklılık gösterir. Türkiye ve dünyada erişkinlerde en sık yüksek tansiyon ve şeker hastalığı böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Çocuklarda ise daha çok ailevi ve metabolik hastalıklar kaynaklı. Bunun yanında bazı ürolojik problemler, mesanedeki yüksek basınç, böbreğe idrar kaçması, idrar yolunda oluşan taşlar çocuklarda böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Çocuklarda genetik ve metabolik hastalıklar daha ön planda oluyor" diye konuştu."ANNE KARNINDA BAŞLAYABİLİR"Doğum gerçekleşmeden anne karnında da böbrek yetmezliğinin olabileceğini kaydeden Op. Dr. Mert Altınel, " Bu vakaların bir kısmı anne karnında fark edilebilir. Özellikle ürolojik sisteme bağlı olanlar, anne karnında böbreklerdeki problemlerin ultrasonlatespit edilmesi ile önceden de anlaşılabilir. Eğer gebelik tamamlanıp çocuk doğmuş ise artık elimizde tedavi etmemiz gereken bir çocuk hasta var demektir. Çocuk doğduktan sonra doğum sonrası süreçte böbrek yetmezliği gelişirse onlarda da böbreğin işlevini yerine getirecek tedavileri yapmamız gerekir. Çocuklar nakil olma şansı elde edebilirlerse o zamana kadar diyaliz tedavilerine devam edebilirler" ifadelerini kullandı."5-6 KİLONUN ÜSTÜDEKİ ÇOCUKLARA NAKİL YAPILABİLİYOR"Çocuklarda kadavradan naklin Türkiye'de çok düşük oranda olduğunun altını çizen Op. Dr. Altınel, şöyle devam etti:"Avrupa ve Amerika'da kadavradan nakil oranları yapılabiliyor. Türkiye'de ise anne, baba ve 18'ini geçmiş kardeşlerden nakil yapılabiliyor. Ameliyat süreci erişkinlerle benzer şekilde yapılıyor. Ameliyat sonrası dönem de erişkinlerle benzer şekilde olur. Çocuklar genellikle bir hafta içinde taburcu olup evlerine gidebilirler. 5-6 kilonun üzerindeki tüm çocuklara nakil yapılabilir. Türkiye'de yaklaşık 500 çocuk böbrek nakli için bekleme listesinde. Aile içinden böbrek veren bir bağışçı olursa nakil olabiliyorlar. Organ naklinin bu çocuklar için bir seçenek olduğunu bilmelerini isteriz. Kan uyumsuzluğu durumunda çocukların da çapraz nakil listelerine kayıt olmaları mümkündür."NAKİL OLAN ÇOCUKTA BÜYÜME GERİLİĞİ OLMUYOR'Sağlıklı bir böbrek çocuğun sağlıklı büyümesi için çok önemli' diyen Op. Dr. Altınel, diyaliz tedavisi gören çocuklarda gelişme geriliğinin görüleceğine dikkat çekerek çocuk ve erişkinlerde böbrek yetmezliğinin en iyi tedavisinin nakil olduğunun altını çizdi.(Tür: İstanbul)