İstanbul obeziteden karaciğerini kaybetti yeğeni can oldu

Obeziteden karaciğerini kaybetti yeğeni can olduİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- MERSİN'DE yaşayan 54 yaşındaki Faysal Kutlu, hareketsiz yaşamın neden olduğu fazla kilolarına bir de Hepatit B hastalığı eklenince 3 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı aldı. İlaç tedavisiyle hayatına devam etmeye çalışan Kutlu'nun karaciğeri yüzde 10 çalışmaya başlayınca doktorlar nakil kararı verdi. Faysal Kutlu, bir an bile düşünmeden kendisi için ameliyat masasına yatan yeğeni üniversite öğrencisi Kerem'den alınan karaciğer parçası ile sağlığına kavuştu. Mersin 'de yaşayan Faysal Kutlu, ilk olarak 1985 yılında bir sarılık geçirdi. Hastanede ilaç tedavisi alan Kutlu, hayatına bu şekilde devam etti. 2006 yılında tekrar rahatsızlanan Kutlu'nun karaciğerinin yüzde 10 çalıştığı belirlendi. Karaciğer yetmezliği tanısı sonrası ilaç tedavisi almaya başlayan Kutlu, yeğeninin düğünü için geldiği İstanbul 'da yeniden rahatsızlandı. Acil karaciğer nakli olması gereken Kutlu'ya ilk olarak çocukları karaciğerini bağışlamak istedi. Yapılan tetkiklerde uyumsuzluk görülünce devreye yeğeni 19 yaşındaki Kerem Kutlu girdi. Amcasının hayatını kurtarmak için ameliyat masasına yatan Kerem Kutlu, 'Hiç düşünmedim. Düşünecek de bir şey yoktu. Amcamın hayatının kurtulması için o karaciğerin verilmesi gerekiyordu' dedi. 10 saatlik operasyon sonrası Faysal Kutlu sağlığına kavuştu.'ARTIK EŞİM NE DERSE ONU YAPACAĞIM'Hastalık nedeniyle halsizlik, yorgunluk ve devamlı süren bir uykusuzluk hali yaşadığını anlatan Faysal Kutlu, 'İlk olarak 1985 yılında sarılık geçirdim. 2006'da rahatsızlandım ve doktora gittim. Bana karaciğer nakli olman gerekiyor dediler. Başka bir hekime daha başvurdum o da kendine iyi bakarsan nakil olmadan yaşarsın dedi. Kendime 1-2 sene düzenli bakıp iyi hissedince boşverdim. Yeğenimin düğünü için Mersin'den İstanbul'a geldim. Düğünün ertesi günü ayaklarımda ve karnımda şişlik oluştu. Apar topar Mersin'e gittim. Yaklaşık 2 hafta orada tedavi gördüm. Akrabalarım tedavi için beni İstanbul'a çağırdı. Bu hastalık nedeniyle halsizlik yaşıyordum, iştahsızlık oluyordu, kendimi devamlı yorgun hissediyordum. Hayatı olumsuz düzeyde etkiliyordu. Zararını düşünmeden canım ne istiyorsa yiyordum bu tabi obeziteye neden oldu ve karaciğerim zarar gördü. Bundan sonra her şeyi eşime bıraktım o ne derse onu yiyeceğim. Beslenmeye de dikkat edeceğim. Hareketli yaşamaya çalışacağım. Allah razı olsun ki yeğenim bir an bile düşünmeden karaciğerini bağışladı' dedi.'KORKULACAK BİR ŞEY YOK HAYAT KURTARIYORSUNUZ'Amcasının hastalığını ilk duyduğu anda çok üzüldüğünü belirten Kerem Kutlu ise 'Tüm aile ne yapacağımızı şaşırdık. Nakil olacağı belli olduğunda ilk önce kendi çocukları gönüllü oldu. Onlarınki uymayınca ben karaciğerimi bağışlamak istediğimi söyledim. Çok şükür benim uydu. Hiç düşünmedim. Düşünecek bir şey yoktu ortada. Amcamın hayatının kurtulması için o karaciğerin verilmesi gerekiyordu. Ameliyatım bir hafta sonrasında günlük yaşamınız devam ediyor' diye konuştu.Nakli gerçekleştiren Memorial Bahçelievler Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat ise operasyon hakkında şu bilgileri verdi:'Faysal Bey bize karaciğer yetmezliği tanısıyla geldi. Halk arasında bilinen adıyla siroz hastalığı vardı. Nedeni ise obeziteydi. Obezitenin kalbe, böbreğe, karaciğere ve vücudun diğer tüm organlarına zararı var. Karaciğer üzerinde ciddi rahatsızlıklara yol açan bir hastalık. Özelikle hepatit gibi yan hastalıkları olursa veya obez hasta yoğun oranda alkol kullanıyorsa veya bilinçsiz ilaç kullanımı varsa o zaman karaciğer yetmezliğini hızlandırıyor. Obezite karaciğer nakline varan süreçte önemli bir teşkil etmeye başladı. Eğer karaciğer nakli olmazsa bu durumdaki hastaların 2 yıl içinde yüzde 70'ini kaybediyoruz. Çünkü, hastamızın karaciğerinin anca yüzde 10-15'i çalışıyordu. Şimdi sın derece sağlıklı bir yaşam sürebilecek''BİNİNCİ VAKAMIZ İLE BİR REKOR OLDU'Faysal Kutlu'nun nakil merkezlerinde gerçekleştirdekleri bininci vaka olduğunu belirten Prof. Dr. K. Yalçın Polat, '8 yıllık programımızda nakil yaptığımız bininci vakamız oldu. 874'ü yetişkin, 126'sı çocuk olmak üzere 8 yılda 1000 hastayı sağlığına kavuşturarak dünya çapında bir başarıya imza attık. Merkez, gerçekleştirdiği karaciğer nakilleri sayesinde, 2,5 aylık bebekten 80 yaşına kadar her yaş grubundaki hastaya umut oldu. ' dedi.