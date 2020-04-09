Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maskeler üretiyor

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maskeler üretiyorOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları her geçen gün artıyor.

09.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:54
Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maskeler üretiyor
Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları her geçen gün artıyor. Hastalıkla mücadele için çok fazla tüketilen siperli maske, maske ve eldivenlere ihtiyaç duyuluyor. Toplumun her kesiminden gönüllüler gibi Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi eğitmenleri de siperli maske üretimine başladı.
Türkiye 'de her geçen gün etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi eğitmenleri, eğitime ara verilince hastalıkla mücadele eden doktorlar için robotik kodlama atölyesinde bulunan 3D yazıcılarla siperli maske üretmeye başladı. Üretime günün her saati ara vermeden devam edilirken günde ortalama otuz siperlik üretiliyor. Üretilen siperli maske ilk olarak pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına ulaştırılacak. Üretime devam edilecek siperli maskelerin daha sonraki süreçte diğer hastanelere ulaştırılması hedefleniyor.
YILDIRIM : 'TÜM PERSONELLE BİRLİKTE DURMADAN ÜRETİYORUZ'
Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Merve Yıldırım, siperli maskeleri süreç devam ettiği sürece üreteceklerini belirtti. Bütün personellerinin üretme katkı verdiğini belirten Yıldırım, 'Öğrencilerimizin evde olduğu bu dönemde eğitmenlerimizle birlikte ülkemize faydalı olmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimiz için siperli maskeler üretmeye karar verdik. Bu süreçte yedi gün yirmi dört saat elimizdeki makinalar çalışıyor. Böylelikle sürece kurumlarda bulunan güvenlik görevlilerimiz, temizlik personellerimiz ve tüm eğitmenlerimiz dahil olarak maskeleri üretiyor ve sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz. Şu an elimizde hazır olarak 130 tane maskemiz bulunuyor ve üretime sürekli devam ediyoruz' şeklinde konuştu. İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maskeler üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maskeler üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Samsun'dan kısa kısa - Haber 16:47: GTB Başkanı Mehmet Akıncı, iş dünyasının taleplerini Hisarcıklıoğlu'na iletti - Haber 16:47: Zeynep Nine, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bin TL bağışladı - Haber 16:47: Ergene Belediyesi dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor - Haber 16:47: Başkan Arvas'tan 'Polis Haftası' mesajı - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler