İstanbul - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde Yangın (2)

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki tıbbi malzemelerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.Görüntü Dökümü:------------Bahçedeki kalabalık-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Detaylar