İstanbul - Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Beşiktaş
'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin
'in cenazesi Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Beşiktaş'ta dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin
'in cenazesi Yenibosna
'da bulunan Adli Tıp
Kurumu'na kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Gültekin'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Öldürülen iş adamı, yarın Sancaktepe
'de bulunan Sarıgazi
Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü
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Cenaze aracının çıkışı
Yakınlarından görüntü
Adli tıptan görüntü
Diğer detaylar - İstanbul
Adli Tıp,Adli Tıp Kurumu
15 Kasım 2018 Perşembe 13:41