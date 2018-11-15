15 Kasım 2018, 13:41
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İstanbul - Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

İstanbul - Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu

Beşiktaş'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Beşiktaş'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beşiktaş'ta dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Gültekin'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Öldürülen iş adamı, yarın   Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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Cenaze aracının çıkışı

Yakınlarından görüntü

Adli tıptan görüntü

Diğer detaylar - İstanbul Adli Tıp,Adli Tıp Kurumu
15 Kasım 2018 Perşembe 13:41