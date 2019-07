Toplumda organ bağışı bilincinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel eğitim ve çalışmalara katkıda bulunulması amacıyla kurulan İstanbul Organ Nakli Derneği tanıtıldı.İstanbul Organ Nakli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, bir otelde gerçekleşen ve Ayşe Arman'ın moderatörlüğünü yaptığı tanıtım toplantısında, her yıl 10 bin diyaliz hastasının kaybedildiğini belirterek, kadavradan organ bağışına dikkat çekmek için dernek olarak "#vesileol" kampanyası başlattıklarını söyledi.Derneğin yola çıkış haritası, nakil süreçleri ve prosedürleri hakkında bilgi veren Tuncer, "İnsanların kalbine girmek gerekiyor, demek ki biz organ naklinin önemini anlatamıyoruz. Derneğimizin önceliği günde 26 hastayı bulan diyaliz hasta kayıplarını engelleyip, insanlarımıza en temel hakları olan yaşama hakkını bilimsel gelişmelerle hak ettikleri şekilde sunmak, ülkemizi ve özellikle İstanbul'u dünyanın organ nakli eğitimi ve pratiği alanında öncü konuma getirmektir." diye konuştu.Prof. Dr. Murat Tuncer, her yıl Türkiye 'de kaybedilen 10 bin diyaliz hastasından mümkün olan en fazlasının hayatını nakillerle kurtarmayı hedeflediklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu yolda 20 yıldır var gücümüzle çalıştık. Dernek kurucuları, yönetim kurulu ve üyeleriyle farklı bir heyecan yakaladık. Bu heyecanla ürettiklerimizi tüm kamuoyu yakında görecek. Hastalar için en iyi tedavinin organ nakli olduğuna inanıyoruz. Organ herhangi bir yerden temin edeceğiniz yedek parça değil, bu yüzden canlı vericili nakillerden ziyade kadeverik organ sayısının artmasına ihtiyacımız var. Biliyoruz ki bizim halkımız her zaman iyi şeylere vesile olmak ister, duygusaldır, iyilikseverdir. Bir hayatın kurtarılmasından daha önemli bir iyilik ne olabilir düşüncesiyle yola çıkarak dernek olarak hayata vesile olun diyoruz."Tuncer, organ bağışının Avrupa ve dünyanın çok gerisinde olduğu Türkiye'de 70 bin diyaliz hastası ve yaklaşık 30 bin böbrek bekleyen hasta bulunduğunu belirterek, dernek olarak organ bağışı ve nakli bilincini artırmayı hedeflediklerini anlattı.12 kişilik organ nakli grubu İstanbul'a gelecekTuncer, toplumda organ bağışı bilincini geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel eğitim ve çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla derneği kurduklarını dile getirdi.Prof. Dr. Tuncer, Türkiye'nin organ naklindeki başarılı çalışmalarını dünyanın farklı kültürlerine ve sağlık profesyonellerine anlatıp, bu alandaki başarıların altını çizmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, çapraz nakil konusunda dünyanın çeşitli coğrafyalarında görev yapan uzmanlarla deneyimlerini paylaşmak için toplantılar düzenleyeceklerini belirtti.Toplantılardan ilkinin 29-30 Ağustos'ta 12 kişilik organ nakli cerrah ve nefrolog grubunun İstanbul'a gelmesiyle gerçekleşeceği bilgisini veren Tuncer, eğitimin Türkiye'deki tüm nakil ekiplerine açık olacağını kaydetti.Nakil bekleyen ve yeni nakil olmuş hastalar buluştuToplantı, nakil olan, nakil bekleyen ve yeni nakil olmuş hastaları bir araya getirirken, kendisi de böbrek nakli olan gazeteci Didem Seymen Balcı, geçirdiği operasyonu ve sonrasındaki tedavi sürecini anlattı.Balcı, nakil sonrası daha kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.Ayrıca damadına böbreğini veren 70 yaşındaki kayınvalide Nursel Eriş de nakil döneminde yaşadığı deneyimleri paylaştı.Damadının rahatsızlığının başlamasının ardından ailece yaşadıkları sıkıntıları Prof. Dr. Murat Tuncer'in desteği sayesinde kolaylıkla atlattıklarına vurgu yapan Eriş, dünürünün diyaliz hastası olduğunu, damadının da diyalize girmesine hiçbir zaman gönlünün razı gelmediğini söyleyerek, seve seve böbreğini verdiğini dile getirdi.İstanbul Organ Nakli Derneği'ne sosyal medya hesaplarından ve "www.isttx.com" internet adresinden ulaşılabilir.