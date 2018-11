İstanbul- Orhan Veli'yi 10 Kilometre Boyunca Şiirlerle Andılar 1

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:53



Adımları değil, şiirleri saydılar Taksim Meydanı'ndan Aşiyan Mezarlığı'na yaklaşık 10 kilometre şiir okuyarak yürüdüler.Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHATürk şiirinin büyük ustası Orhan Veli Kanık , ölümünün 68'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından yapılan şiirli yürüyüşle anıldı. Bir grup şiir tutkunu, 1996'dan itibaren aksatmadan yaptıkları gibi bugün de büyük şaire saygı ve sevgilerini sunmak için Taksim Meydanı'ndan Aşiyan Mezarlığı'na yaklaşık 10 kilometre şiir okuyarak yürüdü. Orhan Veli , mezarı başında da şiirleriyle anıldı.23 YILDIR ŞİİRLE YÜRÜYORLAR'Garip' akımının kurucularından şair Orhan Veli Kanık, 36 yıllık yaşamına onlarca şiir sığdırdı. Şiiri sokağa çıkaran Orhan Veli, yürümeyi çok severdi. 1950 yılında hayatını kaybeden büyük şair için sevenleri de 1996'dan itibaren her ölüm yıl dönümünde Taksim'den şairin kabrinin bulunduğu Aşiyan Mezarlığı'na yürüdü. Bu yıl 23'üncü defa bir araya gelen şiir severler büyük ustayı anmak için Taksim Meydanı'nda toplandı. Saat 11.00'da başlayan yürüyüşte grup, Orhan Veli'nin çıkardığı 'Yaprak' isimli dergisinin ilk sayısının bulunduğu çerçeveyi en önde taşıdı. Yürüyüş boyunca kah Orhan Veli'nin kah onun arkadaşlarının şiirleri okundu. İki saat boyunca şiirlerle süren yürüyüş usta şairin Aşiyan Mezarlığı'nda sona erdi."ŞİİRİ SALONLARDAN KURTARDI"Şiir tutkunları, Orhan Veli'nin kabri başında da şiir okuyarak büyük ustayı andı. Yürüyüşü 23 yıl önce başlatanlar arasında yer alan Orhan Veli sevdalısı, yazar Şeref Özsoy , "Orhan Veli şiiri sokağa çıkardı. Halka indirdi. Şiiri salonlardan kurtardı. Bir çok insan Orhan Veli için etkinlik yaptı. Ama Orhan Veli'nin ruhuna dokunan farklı bir şey yapılmalıydı. Ben bunu Orhan Veli'nin Kardeşi Adnan Veli'nin yazdığı yazıda buldum. Orhan Veli için, 'Yürümeyi çok severdi. Bazen Taksim'den Sarıyer 'e kadar yürüdüğü olurdu' diyor. O cümle ile ben ne yapılması gerektiğini buldum. 1996 yılı 14 Kasım'ı için ilk Orhan Veli yürüyüşünü organize ettik. İlk yürüyüş Taksim'den Sarıyer'e kadar yapıldı. İlk yürüyüşe kız kardeşi Firüzan abla da geldi. O, 'Orhan Veli yürümeyi çok severdi ama Taksim'den Sarıyer'e kadar da parasızlık yüzünden yürürdü' dedi.İlk yürüyüş 7,8 saat sürünce yol güzergahında olan Orhan Veli'nin mezarında noktalayalım dedik. 1997 yılından beri Taksim'den Aşiyan'a kadar yürüyoruz" diye konuştu."YÜRÜMEKLE ONUN ŞİİRİNİ BİRLEŞTİRMEK ÇOK İYİ GELDİ"Yürüyüşe ilk defa katılan Özge Ertem ise, "Orhan Veli deyince her şeyden önce İstanbul geliyor aklıma. Bugün yaptığımız eylemin kendisi geliyor. Yürüyerek, bir kenti her şeyiyle hissetmek. Bütün bu karmaşanın ortasında basitliğiyle, koklayarak. Bir şehri nasıl hissettiğini hatırlamamanın en güzel yolu onun gibi yürümek. Dolayısıyla yürümekle onun şiirini birleştirmek çok iyi geldi bana" şeklinde konuştu."O BİZE İNSANLARI SEVDİRİYOR"Anmaya katılanlardan Mürsel Gürkan, Orhan Veli şiirlerinin kendisi için yaşama sevinci olduğu belirterek, "Benim için Orhan Veli yaşama sevincidir. Herkesin hayata tutunduğu bir yol vardır. Orhan Veli 'nin şiirleri yaşarken, hayat mücadelesidir. O hiç bir zaman yaşamaktan vazgeçmemiştir. Onun şiirlerini okuyunca, Orhan Veli'yi duyunca beni de ister istemez hayata karşı, insanları sevesim geliyor. O bize insanları sevdiriyor" diye konuştu."BAHSETTİĞİ ŞEY AŞK"Şair Bilgin Sayar ise, "Orhan Veli hayatı farklı yaşıyor. Yaşadığı şehrin, dünyanın farkında olarak, tadını alarak şiirinden bunu görüyoruz. Bizim de düşüncelerimizin daha aydınlık olmasına vesile oluyor. Daha iyi hissetmemize, daha iyi yaşamak için motive olmamıza yardımcı oluyor. Aslında bahsettiği şey aşk" ifadelerini kullandı.