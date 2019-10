İstanbul orkid'den voleybola destek 270 okula ekipman bağışladı

Orkid'den voleybola destek: 270 okula ekipman bağışladı

Sinem ERYILMAZ ? Ömer HASAR/ İSTANBUL,(DHA) - Cesaret Sponsoru olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına bir sürpriz yapan Orkid, Filenin Sultanları adına file, voleybol topu gibi ekipmanların bulunduğu voleybol destek paketlerini Türkiye genelinde 70 okula daha iletecek. Böylelikle 270'den fazla okuldaki voleybolcuların antrenman imkanları genişletilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cesaret Sponsoru olan Orkid, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki başarısını kutlamak amacıyla bir tebrik yemeği düzenledi. Marka, geleceğin voleybolcularını desteklemek amacıyla bugüne kadar 200'den fazla okula göndermeyi planladığı voleybol destek paketi bağışına devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda bugüne kadar 200 okula ulaştırılan voleybol destek paketlerine ek olarak, her bir Milli kadın voleybolcu adına 5'er okula daha voleybol destek paketi hediye edilerek, Türkiye genelinde 270'den fazla okuldaki voleybolcuların antrenman imkanlarının genişleteceği müjdesi verildi.

Orkid ve P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Filenin Sultanları katılım sağladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası arenada yakaladığı başarının bir nişanı olarak Mehmet Akif Üstündağ'a bir plaket takdim edildi.

HER OYUNCU 5 OKULA DESTEK OLACAK

Orkid'in 2003 yılından beri Filenin Sultanları ile beraber olduğunu anımsatan Orkid ve P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, '2003'te Avrupa ikincisi olmuştuk, 2019'da yeniden Avrupa ikincisi olduk. Şampiyonluğu da bir sayı ile kaybettik. Bu gece aslında takımımıza bir teşekkür gecesi. Ama geleceğin filenin sultanlarının önünü daha fazla açabilmek için Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol destek paketi projesi ile okullara destek paketi bağışı yapıyor. Bu sene için 200 paket planlamıştık. Ancak bu geceye özel her bir oyuncumuz için 5 ayrı okula da bu destek paketini yollayacağız. Yani 70 paket desteğimizi arttıracağız. Geleceğin filenin sultanlarını yetiştirmek için bu beş okul her bir Filenin Sultanları tarafından desteklenmiş olacak. Biz de Orkid olarak buna aracılık yapmış olacağız' dedi.

TVF BAŞKANI: VOLEYBOLUN PROJELERİ BİTMİYOR

Orkid'in voleybola yaptığı bu katkının son derece değerli olduğunu ifade eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı teşekkür konuşmasında, 'Orkid gibi uzun yıllardır Türk kadınlarının ve genç kızlarının yanında olan markaların desteği bizim için çok kıymetli. Orkid'le 2003 yılında başladığımız iş birliğimiz farklı dönemlerde de devam etti ve Orkid verdiği destekle Filenin Sultanları'nın yanında durarak, voleybolun yaygınlaştırılmasına katkıda bulundu. Başta A Milli Kadın Voleybol Takımı olmak üzere, Türk sporuna verdikleri destek için Orkid'e, P&G ailesine ve Sayın Tankut Turnaoğlu'na teşekkür ediyorum' dedi.

'Biz bugün Türkiye'nin her yerinde dağıttığımız voleybol setlerini geleceğin sultanlarını ve efelerini yetiştirme anlamında başlattık' ifadelerini kulllanan TVF Başkanı şunları söyledi:

'Voleybolun projeleri hiçbir zaman için bitmek bilmiyor. Okulu ve yurdu olan tek federasyonuz. Bunlarla gurur duyuyoruz. Bütün bunları tek başımıza yapmıyoruz. Sponsorlarımızın vermiş oldukları desteklerle bunları başarabiliyoruz. Ben hem bu gece için hem voleybola yapmış oldukları katkıları için sonsuz teşekkür ediyorum.'

'DESTEKLER ÜLKEMİZ ADINA ÇOK DEĞERLİ'

Voleybol son yıllarda çok popüler bir spor ve gençlerin çok tercih ettiği bir branş. Federasyonumuzun yürüttüğü kampanyaya Orkid'in de destek vermesi voleybol ve ülkemiz adına çok değerli diye düşünüyorum? diyen A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ocak ayında Hollanda'da yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kıtası elemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK BİR ŞEKİLDE HOLLANDA'YA GİDECEĞİZ'

Kaptan Eda Erdem Dündar ocak ayının kendileri için çok zor geçeceğini belirterek, 'Sekiz takım arasından sadece birinci olan olimpiyat vizesini alacak. Çok iyi takımlar var. Herkes orada olimpiyatlara katılmak için mücadele edecek. Grubumuz zorlu ve ev sahibi de Hollanda olacak. Grubumuzda Almanya, Belçika, Hırvatistan gibi ülkeler var. Grubumuz zorlu. Biz maç maç gidip finale kadar adımızı yazdırmak ve sonunda da olimpiyat vizesini almak istiyoruz. Güzel bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Takım olarak özgüveni yüksek bir şekilde Hollanda'ya gideceğimize inanıyorum. Aralık ayında da yapacağımız hazırlık kampı ile inanıyorum ki ocak ayındaki olimpiyat elemelerine hazır olacağız' diye konuştu.



Kaynak: DHA