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İSTANBUL- OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

(Havadan Görüntülerle) OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞUCemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

02.08.2019 14:09
İSTANBUL- OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-(Havadan Görüntülerle) OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.
Ellerinde valizlerle otogara gelenler, firmaların yazıhaneleri önüne gelerek bilet arayışına girenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmaların da ek seferler koyacağı öğrenildi. Bir otobüs firması yetkilisi "Devlet resmi olarak bayram tatili süresini açıklamadı ama çok yoğunluk var.Talebi karşılayamıyoruz. Bu talebi beklemiyorduk" dedi

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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