08.07.2019 13:11
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İSTANBUL- OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A DEVREDİLİYOR

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı bugün yapılacak.

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısı bugün yapılacak.
Yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan mecliste 39 farklı teklif sunulacak. Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi de yer alıyor. 38'inci sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu. İSTANBUL- OTOGARIN OTOPARK İŞLETMESİ İSPARK'A DEVREDİLİYOR
Kaynak: DHA
İstanbul, DHA, Güncel

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