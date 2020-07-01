İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:11
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.

İstanbul genelinde vatani görevini yapacak olan gençler, akşam saatlerinde itibaren aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli korona virüse karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu. Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı. Otogarda korona virüs tedbirlerinin bu kadar hiçe sayılması ve oluşan aşırı yoğunluk ise yok artık dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber
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