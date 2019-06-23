23.06.2019 13:09
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İSTANBUL- OYUNU TORUNUNUN YARDIMIYLA KULLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmaya gelenler arasında bulunan 85 yaşındaki Saime Bodur, torunu Murat Bodur'un yardımıyla oyunu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmaya gelenler arasında bulunan 85 yaşındaki Saime Bodur, torunu Murat Bodur 'un yardımıyla oyunu kullandı.
Saime Bodur, Sarıyer 'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'ne torunu Murat Bodur ile geldi. Bir süre sıra bekleyen Bodur, daha sonra torunu ile birlikte oy kullanma kabinine gitti. Oy kullandığı zarfı sandığa atan Saime Bodur, daha sonra imzasını atarak yine torunu ve gelini yardımıyla okuldan ayrıldı. Saime Bodur gazetecilerin soruları üzerine, Oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Yüreğime çarpıntı geliyor, konuşamıyorum. Herkes oyunu kullanmaya gelsindi, bu zamana kadar geldik kullandık dedi. 31 Mart'ta da babaannesiyle birlikte oy kullandığını belirten Murat Bodur da oy kullanmanın sosyal sorumluluk olduğunu belirtti.İSTANBUL- OYUNU TORUNUNUN YARDIMIYLA KULLANDI
Kaynak: DHA
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