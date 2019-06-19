19.06.2019 12:40
Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL - (ÖZEL) FECİ KAZA KAMERADA... MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İSTANBUL - (ÖZEL) FECİ KAZA KAMERADA... MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA- BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı.

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA-  BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde Barbaros Bulvarı'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametine hızla ilerleyen bir bisiklet sürücüsü, hatalı şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan bisikletli metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü  ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü
-----------
-Barbaros bulvarı üzerindeki trafikten görüntü
- Motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışması
-Bisikletlinin motora çarpma anı
-Havada takla atması
-Yerde sürüklenmesi
-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:22 İskorpit balığı 45 liraya satılıyor
13:22 Sünnet ettiği 3 bininci çocuğa altın taktı
13:22 Uçak motoru revizyon hizmeti artık THK'de veriliyor
13:22 Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
13:22 Seydişehir'de ebeveyn eğitimi verildi
13:21 Giresun Valiliğinden yağış uyarısı
13:21 Şanlıurfa'dan İdlib'e 7 tır yardım malzemesi