19.06.2019 11:06
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İSTANBUL - (ÖZEL) - KAPALIÇARŞI'DA MUŞTALI, BİBER GAZLI SALDIRI KAMERADA

İSTANBUL - (ÖZEL) - KAPALIÇARŞI

KAPALIÇARŞI'da esnaflık yapan baba ve oğluna yapılan muştalı, biber gazlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPALIÇARŞI'da esnaflık yapan baba ve oğluna yapılan muştalı, biber gazlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sırasında tarihi çarşıyı gezmeye gelen Fransız turist de yaralandı.
Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'daki olay 1 Haziran'da meydana geldi. Hediyelik eşya satışı yapan iki komşu esnaf arasında zaman zaman tartışma yaşanıyordu. Tartışma muştalı, biber gazlı saldırıya dönüştü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde esnaflık yapan Erdal A., oğlu Mert A., eşi ve kayınbiraderleriyle, Erdoğan A. ve oğlu İsmail A.'ye saldırdığı görülüyor.  Bir süre kendilerine ait işyerinin önünde bekleyen Mert A. muşta ile İsmail A.'nın yüzüne vuruyor. Ardından ortalık bir anda karışıyor. 5 kişinin baba ile oğluna saldırısında biber gazı ve nargile şişeleri de kullanılıyor. Kavganın ortasında kalan Fransız turist de bacağından hafif yaralanıyor. Kavga sırasında Erdoğan A. ve oğlu İsmail A. da yaralanırken İsmail A.'nın çenesinin kırıldığı öğrenildi.  Kavga sonrası Beyazıt Polis Merkezi'ne giden iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Erdoğan A. ve oğlu İsmail A.'nın beklemesi (kırmızı ve siyah tişörtlüler)
-Saldırı anı
-Yaşanan kavga
-Kaçışanlar
-Ayırmaya gelenler
-Yaralılar


Kaynak: DHA
turist, kavga, Güncel

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