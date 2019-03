İstanbul Özel Okullar Zirvesi' Gerçekleşti

Kaynak: İHA

'Türk Eğitim Sisteminde Özel Okulların Yeri ve Gelecek Perspektifleri' başlıklı panel bugün gerçekleşti. Uğur Okulları'nın da bulunduğu panelde eğitime dair her şey konuşuldu. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panele İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız , MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel , Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cem Gülan ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu katılım gösterdi."Ülkemizde özel eğitim kurumların ayrı bir yeri var"Bütün özel okulların katıldığı ve hatta eğitim kurumları tedarikçilerinin de bir arada olduğu çok değerli bir gün olduğunu ifade ederek cümlelerine başlayan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Gerek lojistik olarak, gerekse eğitimciler olarak panellerin, seminerlerin ve konferansların olduğu önemli bir gün. 2023'de eğitim vizyonunun nasıl hayata geçirilecek olduğu ile ilgili düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi paylaşacak olduğumuz bir gün" dedi.Özel eğitim kurumlarının eğitim için yaptığı çok şey var diyerek konuşmasına devam eden Kulaberoğlu, "Özel eğitim kurumlarını birbirinden ayırmamak gerekir belki ama nitelik olarak, bakış açısı olarak baktığımız zaman belli farklılıklar içeriyor tabi ki. Özel eğitim kurumlarının yapması gereken şeyler aslında çok kolay. Öğrencinin ve öğretmenin her türlü fiziksel, teknolojik, sosyal ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Akademik olarak öğretmenlerin performanslarını ve idealizmlerini ortaya koyabilmeleri için en iyi ortamı sunmaları gerek. Süreç olarak da öğrencileri 1 yaş, 1 yıl yukarıya taşımalıdır. Ülkemizde özel eğitim kurumların ayrı bir yeri var. Bizler eğitimde lokomotif görevi görüyoruz. Her alanda gerek öğrencileri sınavlara hazırlama konusunda, gerek yabancı dil konusunda, gerekse teknoloji ve diğer alanlarda eğitime ve öğretime entegre konusunda lokomotif görevi görüyor. Biz de bunu biraz daha bilimsel temellere oturttuk" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - İSTANBUL