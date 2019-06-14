14.06.2019 15:01
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İSTANBUL - (ÖZEL) - SULTANGAZİ'DE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR

İSTANBUL - (ÖZEL) - SULTANGAZİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı.
Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda TOMA hazır tutulurken bir polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dergi binasının bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı. Operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yürüyüş Dergisi'nin bulunduğu bina
TOMA ve zırhlı araçlar
Ekiplerin güvenlik önlemleri
Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sultangazi, İstanbul, Güncel

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