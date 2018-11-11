(İSTANBUL-ÖZEL) Taksim
Cami minaresi üzerinde beliren hilali görenler hayran kaldıTaksim Cami ile hilal şeklindeki ay aynı karede
İSTANBUL - Taksim Camii minaresi üzerinde beliren hilal, alem görüntüsü oluşturdu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken vatandaşlar hayran bırakan görüntüyü çekmek için telefonlarına sarıldı. Taksim Cami ile hilal şeklindeki ayın aynı karede bir araya geldiği anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Minare üzerinde bulunan hilal'in aleme benzemesi ise kendine hayran bıraktı.
Taksim
11 Kasım 2018 Pazar 10:01