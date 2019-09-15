(İSTANBUL-ÖZEL)TEM Otoyolu' nda otomobil alev alev yandıAyağı yanan sürücüye itfaiyeden sulu müdahaleSürücü canını güçlükle kurtardıOtoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobil alev alev yanarken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.Yangın itfaiye tarafından söndürülürken,kendini araçtan dışarı atan sürücünün ayağı hafif şekilde yandı.İtfaiye ayağı yanan sürücüye ambulans gelene kadar su tuttu.Olay TEM Otoyolu Kavacık Mevkiinde bugün sabah saat 10: 00 sıralarında meydana geldi.Seyir halinde giden Kıvanç Başpınar yönetimindeki 34 JF 4155 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenden alevler çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü kendin güçlükle dışarı attı.Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye yangını söndürürsen, araç kullanılamaz hale geldi.Sürücü," Birden alev aldı. Sağa çektim .Ayağım hafif şekilde yandı" dedi.Öte yandan ayağı yanan sürücüye ambulans gelene kadar itfaiye aracından su tutuldu. Ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA