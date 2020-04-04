İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısını video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.
04.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:38
Yerlikaya, "Evinde Kal İstanbul" etiketiyle Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "İl Pandemi Kurulu toplantımızı, video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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