İSTANBUL-PATLAMADA EVDE UNUTTUĞU MUHABBET KUŞLARINI ALMAYA GELDİ

Bahçelievler'de sabaha karşı meydana gelen patlamada korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı.

27.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:15
Bahçelievler'de sabaha karşı meydana gelen patlamada korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı. Bina sakini Hatice Ağaca, evde unuttuğu muhabbet kuşlarını itfaiyeden istedi. Ekipler evdeki kuşları alarak Ağaca'ya teslim etti.
Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı patlamada bina sakinleri korku ve panik yaşadı. Patlamada evinden apar topar çıkan Hatice Ağaca, kuşlarını evde unuttu. Ağaca itfaiye ekiplerinden kuşlarını alması yardım istedi. Ekipleri muhabbet kuşlarını daireden alarak kadına teslim etti. Ağaca, "Şimdi aklıma geldi, itfaiyeden rica ettim onlar verdiler. Patlamayla uyandık hiçbir şeyden haberimiz yok. Bayağı bir duman vardı, cam kırıklarına bata çıka çıktık dışarıya. Daha şokundayız, hiçbir şey anlamış değilim vallahi ne olduğuyla ilgili. Sadece kuşlarımı almaya geldim. Beyaz olanın ismi lord, yeşilinin adı nane" diyerek yaşadıklarını anlattı. İSTANBUL-PATLAMADA EVDE UNUTTUĞU MUHABBET KUŞLARINI ALMAYA GELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Mimar Sinan Caddesi, Hatice Çarpar, Bahçelievler, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla değişti Güncel
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Güncel
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı Ekonomi
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
İBB’nin Fatih’in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Güncel
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin’de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Magazin
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Sağlık
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Bahçelievler’de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 3. Sayfa
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Haberler››Güncel››İSTANBUL-PATLAMADA EVDE UNUTTUĞU MUHABBET KUŞLARINI ALMAYA GELDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:26: RİZE Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı - Haber 10:25: Kırklareli'nden kısa kısa - Haber 10:24: Dereağzı Tabiat Parkı ziyarete açıldı - Haber 10:24: Arabalı açık hava sinemasında beyaz perdeye "Bizim için Şampiyon" yansıdı - Haber 10:23: Son dakika güncel: Kızı sınava giren anne gözyaşlarına boğuldu - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 09:19: Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor - Haber 09:11: Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti - Haber 08:51: Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı - Ekonomi 09:56: Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi - Magazin