İSTANBUL-Pazar yeri taşındı, esnaf ve mahalleli Başkan Öztekin'e teşekkür etti

Pazar yeri taşındı, esnaf ve mahalleli Başkan Öztekin'e teşekkür ettiİSTANBUL, (DHA) - Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'ne kurulan pazaryerinin belediyenin girişimleri sonucu Mehdi Sancak Spor Sahası Kapalı Otoparkı'na taşınmasının ardından, vatandaşlar Belediye Başkanı Mevlüt...

13.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:09
Pazar yeri taşındı, esnaf ve mahalleli Başkan Öztekin'e teşekkür etti
İSTANBUL, (DHA) - Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'ne kurulan pazaryerinin belediyenin girişimleri sonucu Mehdi Sancak Spor Sahası Kapalı Otoparkı'na taşınmasının ardından, vatandaşlar Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.
Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi'ne her perşembe günü, bölgede ikamet eden yaklaşık 100 bin kişinin yararlandığı bir pazar kuruluyordu. İlçe sakinleri, açık alanda 3 sokağa kurulan pazaryerinin mevcut haliyle; mahallenin araç ve yaya trafiğini engellediğini, ambulans, itfaiye gibi acil durumlarda hayati önem taşıyan ekip ve ekipmanların ulaşımını kısıtladığını söyleyerek pazaryerinin kapalı alana taşınmasını istiyorlardı. Kağıthanelilerin belediyeden talebi üzerine pazarın kapalı alana taşınması için çalışmalar başlatıldı. Bu doğrultuda; hazineye ait arazi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında inşaatı başlanan Mehdi Sancak Futbol Sahası yenilenme işi içerisinde giriş katı otoparkı; perşembe günleri pazaryeri olarak kullanılması yönünde planlandı.
YENİ YERİNE TAŞINDI
31 Mart yerel seçimleri öncesi inşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan Mehdi Sancak Futbol Sahası ve katlı otoparkı; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 11 Kasım 2019 tarihinde gündeme alındı. Grupların ortak teklifiyle oybirliği ile otopark giriş katı semt pazarı kurulmak üzere Kağıthane Belediyesi'ne tahsis edildi. Kapalı pazaryerinin bir an önce faaliyete geçmesi için çalışmalara başlayan Kağıthane Belediyesi, araç ve yaya trafiğinin güvenliği ve konforu için alanın kaldırım ve çevre düzenlemesi işlerini tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık 50 yıldır var olan pazaryeri yeni yerine taşınarak 7 Mayıs Perşembe günü kapılarını vatandaşlara açtı. Pazarın kapalı alana taşınması haberini uzun yıllardır beklediklerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, girişimleri için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.
Başkan Öztekin; 'Pazaryerinin kapalı alana taşınması için uzun yıllardır mücadele veriyoruz. Önceki dönem İBB yönetimi ile Mehdi Sancak Futbol Sahası'nı yenileme kararı almış ve giriş katı otoparkını kapalı pazaryeri olarak planlamıştık. Hele ki koronavirüsün olduğu şu günlerde; pazaryerinin daha uygun bir alana taşınması insan sağlığı için son derece gerekliydi" dedi ve ekledi: "Pazar giriş çıkışlarını kontrol altına almak, temizlik ve dezenfeksiyonunu hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek; yanı sıra vatandaşlarımızın daha modern bir ortamda alışveriş yapmasına imkan sağlamak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Artık Sultan Selim pazarı perşembe günleri Mehdi Sancak Spor Sahası Kapalı Otoparkı'na kurulacak. Böylece eski yerinde yaşadığımız araç ve yaya trafiğinin engellenmesi, ambulans, itfaiye gibi acil durumlarda hayati önem taşıyan ekip ve ekipmanların ulaşımının kısıtlanması sorunları da son bulmuş oldu. Kağıthanemize, İstanbulumuza hayırlı olsun? İSTANBUL-Pazar yeri taşındı, esnaf ve mahalleli Başkan Öztekin’e teşekkür etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel, Haber

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