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İstanbul-pendik'te 3 iş yerinde hırsızlık yapan kadın kamerada

PENDİK'te 3 iş yerinden hırsızlık yapan kadın pazarda yakalandı.

29.08.2019 10:25
PENDİK'te 3 iş yerinden hırsızlık yapan kadın pazarda yakalandı. Kadının yaptığı iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ve 22 Haziran ile 2 Ağustos'ta 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarıdan kimliği belirlenen Emine G., 10 Ağustos'ta bir pazarda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emine G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emine G.?nin bir iş yerinin kasasından para ve başka bir iş yerinden ise müşteri gibi gezinirken kadın çantası çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul-pendik'te 3 iş yerinde hırsızlık yapan kadın kamerada

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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